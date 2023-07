Na segunda etapa, os jogadores do São Paulo mantiveram a proposta e conseguiram boa chance quando Juan foi lançado pela direita e saiu de frente para Fábio. O chute do atacante foi defendido pelo goleiro.

Aos 42, no entanto, a insistência foi premiada. Rafinha lançou na área, David ajeitou de cabeça para o meio e Luciano chutou. A bola desviou na zaga e entrou: 1x0.

Ao final da partida, o colombiano Jhon Arias, do Fluminense, acabou expulso após confusão com Pablo Maia, do São Paulo.

O resultado quebrou uma sequência de quatro jogos sem derrota da equipe carioca no campeonato. O time agora descansa por uma semana antes de enfrentar o Internacional, no próximo domingo (9), no Maracanã.

Já o São Paulo terá dias movimentados. Na quarta-feira (5), abre o confronto de quartas de final da Copa do Brasil diante do rival Palmeiras, no Morumbi. Quatro dias depois, enfrenta o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro.

campeonato brasileiro | Esportes | Fluminense | futebol | São Paulo