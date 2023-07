SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A sessão desta terça-feira (4) da CPMI dos Atos Golpistas, que ouviria o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, foi adiada para a próxima terça-feira (11). Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a prioridade da semana será votar pautas econômicas, como a do arcabouço fiscal e a da reforma tributária.

Com isso, todas as reuniões de comissões e sessões solenes foram canceladas. "As bancadas e a frentes parlamentares se dedicarão ao debate de três pautas para até o final da semana tenhamos aprovado as matérias". disse.

Em pauta, estão a reforma tributária, o arcabouço fiscal e uma mudança nos julgamentos do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).

Cid seria ouvido nesta terça-feira em condição de testemunha, ou seja, poderia se recusar a responder qualquer pergunta que pudesse incriminá-lo.

CPI quer ouvi-lo sobre o conteúdo das mensagens encontradas no celular dele. Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do tenente-coronel Mauro Cid demonstram que um golpe de Estado foi encorajado e um roteiro de ação, traçado.

Tenente-coronel foi cobrado por membros das Forças Armadas a convencer Bolsonaro para dar golpe de Estado. Cid está preso desde o mês passado e se negou a falar quando depôs à PF.