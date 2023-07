SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um carro foi engolido por uma cratera em uma avenida da zona oeste do Recife na manhã de segunda-feira (3).

Um trecho da Avenida Recife cedeu e o veículo ficou preso na cratera no bairro de Areias;

Não há informações sobre quantas pessoas estavam no carro, mas pelo menos uma foi gravada saindo do veículo com ajuda de motoristas que passavam no local;

O órgão de limpeza urbana da capital foi acionado e averigua o problema, segundo nota da Prefeitura do Recife;

O trânsito foi desviado na via, que é um dos principais pontos de acesso ao aeroporto da capital;

A cratera surge três dias após fortes chuvas causarem pontos de alagamento intransitáveis na avenida, que liga a zona sul à zona oeste da capital

"A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informa que uma equipe do órgão já se dirigiu ao local para averiguar o problema e sinalizar a área", disse a Prefeitura do Recife, em nota.