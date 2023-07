SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 35 anos morreu atropelada em Cataguases (MG), a cerca de 290 quilômetros de Belo Horizonte, ao tentar evitar o atropelamento de um cachorro que passeava com ela.

Ela caminhou para a rua, à frente do cachorro, e sinalizou com a mão para alertar o motorista da presença do animal, mas acabou atingida pelo veículo em alta velocidade. O motorista não pisou no freio e a vítima foi lançada para frente, antes da caminhonete passar por cima dela.

O carro era conduzido por um homem de 23 anos. Ele recebeu ordens de parada de uma viatura que estava em patrulha, mas o motorista tentou fugir e foi capturado num bairro vizinho, enquanto seguia para Juiz de Fora (MG), segundo a Polícia Militar.

O motorista foi preso após serem encontrados oito papelotes de cocaína no veículo. A polícia apreendeu o celular do homem e o encaminhou à Polícia Civil.

O cachorro que estava com a vítima não foi atingido.