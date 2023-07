SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta no sábado (1) dentro do próprio apartamento, na zona sul de São Paulo. Ela estava com um travesseiro sobre o rosto.

Segundo o programa Brasil Urgente, da Band, a polícia suspeita que a vítima tenha sido asfixiada com o travesseiro.

A jovem foi encontrada pela amiga de infância, com quem dividia o apartamento. De acordo com a Secretaria de Segurança, ela tinha ferimentos no punho.

A amiga teria chegado de madrugada no prédio e ouvido barulhos que indicavam que a vítima estava acompanhada. Então, ela desceu, e, ao encontrar a porta novamente fechada, abriu o apartamento à força e encontrou a amiga sem vida.

Vizinhos contaram à polícia que também ouviram um barulho durante à noite, e imaginaram que alguém estaria tendo relações sexuais, de acordo com o Brasil Urgente. Alguns moradores do prédio chegaram a prestar queixa na portaria pelo incômodo e gravaram áudios.

Nos registros, os policiais conseguiram ouvir gritos abafados de socorro.

A amiga contou à polícia que as duas dividiam uma chave do apartamento e que não costumavam trancar a casa. Quando ela conseguiu entrar no local, a amiga percebeu que a porta havia sido trancada com a chave do lado de dentro.

Segundo o Brasil Urgente, as duas garotas vieram de Uberaba (MG) e alugavam o apartamento desde outubro do ano passado.

O caso será investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).