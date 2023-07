SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma estudante de medicina de 23 anos morreu em um acidente de carro na MS-165, no município de Aral Moreira, na manhã do domingo (2).

O carro que Camila Brandão Compassi dirigia saiu da rodovia e capotou. A estudante morreu no local.

Um homem que estava no veículo com Camila, no banco do passageiro, foi levado ao hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O corpo de Camila foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a jovem deve ser enterrada no estado de Rondônia, onde nasceu;

Camila fazia medicina na Universidad Privada Del Guairá, em Pedro Juan Caballero, próximo à fronteira do Brasil com o Paraguai;

A universidade lamentou a morte da jovem em publicação nas redes sociais, assim como a família de Camila;

As causas do acidente ainda não foram divulgadas pela polícia. O UOL buscou a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul para saber se o caso é investigado pela polícia e aguarda retorno sobre o assunto.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da nossa querida filha Camila, vítima de acidente automobilístico", disseram familiares de Camila Brandão, em publicação nas redes sociais.