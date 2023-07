SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tanque de quase três toneladas se desprendeu da carroceria de um caminhão e saiu rolando pela avenida João Francisco Leal, no bairro Jardim Promeca, em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (3).

Ninguém ficou ferido, mas dois imóveis foram interditados.

O tanque, diz a Defesa Civil, é utilizado para armazenar gás e, no momento do acidente, tinha apenas areia. O equipamento pesa quase três toneladas e era levado para manutenção.

Imagem de câmera de segurança mostra o momento em que o tanque se solta da carroceria, enquanto o caminhão sobe a avenida, e desce a via rolando.

Um ajudante desce do caminhão e observa a ocorrência. O motorista permanece ao volante.

Ao rolar pela via, o tanque quebrou um poste, bateu no muro de uma igreja e parou depois de atingir o muro e a parede de uma casa no final da avenida. Os dois imóveis foram interditados.

Devido ao acidente, parte da via ficou sem energia elétrica, e a concessionária trabalhou durante a tarde para restabelecer o fornecimento.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o tanque continua no mesmo lugar.