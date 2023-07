SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ladrão que foi filmado ao atirar na direção de uma moradora na Vila Olímpia, em São Paulo, foi flagrado assaltando uma mulher no mesmo dia, no Brooklin.

Uma câmera de segurança mostra o momento em que o assaltante se aproxima da vítima no cruzamento das ruas Pensilvânia e Carolina do Sul e aponta a arma. O caso aconteceu por volta das 16h do último domingo (2).

A mulher entrega o celular e o bandido parece exigir a senha para desbloquear o telefone. Quando ela tenta se aproximar, ele aponta a arma para a vítima, que encosta no muro.

O assaltante dirige uma moto dourada e usa um capacete vermelho. Uma hora antes, um homem com as mesmas características tentou assaltar um pedestre na rua Fadlo Haidar, na Vila Olímpia, mas fugiu depois de atirar contra uma moradora que gritava e filmava a ação.

A moradora Ana Kemp, que administra o perfil Brooklin Indica, afirmou à reportagem que está recebendo muitos relatos de assaltos na região. "Nosso bairro está sendo aterrorizado".

Em nota, a SSP diz que as imagens são analisadas pelos 15º e 96º DPs, que também "realizam diligências em busca de outros elementos que ajudem na identificação dos autores".

"Os setores de investigações das unidades estão em contato para troca de informações. Os esforços para combater a criminalidade na região são contínuos. O policiamento ostensivo e preventivo realizado nas áreas foi intensificado"", declarou a SSP em nota.