SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Divergências colocam aprovação da reforma tributária em risco, o dia mais quente já registrado no planeta, Uruguai fica de fora de texto final de cúpula do Mercosul e outras notícias para começar esta quarta-feira (5).

REFORMA TRIBUTÁRIA

Resistência de governadores e lobby aumentam obstáculos para reforma tributária na Câmara. Divergências colocam em risco aprovação na semana de pautas cruciais para a equipe econômica.

GOVERNO LULA

Janja rejeita GSI, e governo estuda decreto para segurança da primeira-dama. Governo Lula trabalha para resolver impasse após pasta retomar coordenação da segurança presidencial.

GOVERNO LULA

Lula chama Bolsonaro de titica em discurso no Paraná. Petista fez menção ao ex-presidente ao discursar em retomada de obra de universidade.

POLÍTICA

Evangélicos aliados de Bolsonaro citam chapa Tarcísio-Michelle para 2026. Líderes que apoiaram o agora inelegível ex-presidente traçam alternativas para a próxima eleição presidencial.

POLÍTICA

Zema demite coordenador político e sofre novo revés na Assembleia. Projeto que o governo não conseguiu aprovar na Casa implica multa de R$ 15 bilhões ao estado.

MERCADO

Gabriel Galípolo é aprovado pelo Senado para diretoria do Banco Central. Ex-número 2 da Fazenda fez aceno a Campos Neto durante sabatina e disse que só taxa neutra de juros não é solução.

JUSTIÇA

'Posição taturana' e torção de testículos são usadas para torturar presos no CE, relata Defensoria. OUTRO LADO: Secretaria diz que repudia violência e vai colaborar com investigações; direção de presídio foi afastada temporariamente por ordem judicial.

MUDANÇA CLIMÁTICA

Dia mais quente já registrado no planeta foi esta segunda, 3 de julho. Temperatura média global atingiu 17,01°C, ultrapassando recorde de agosto de 2016.

AMÉRICA LATINA

Uruguai fica de fora de texto final de cúpula do Mercosul, em chancela de rusgas. Montevidéu critica o protecionismo do bloco e insiste na ideia de firmar um acordo bilateral com a China.

CRACOLÂNDIA

Cracolândia muda de endereço e volta a se aproximar da Luz, no centro de SP. Após embate com vizinhos, usuários migram para área com menos comércio e moradores; prefeitura diz que concentração tem 'dinâmica própria'.

CELEBRIDADES

Zé Celso vai para a UTI e é intubado depois de incêndio em seu apartamento em SP. Marcelo Drummond, marido do dramaturgo, também foi levado ao hospital e está em observação.

CELEBRIDADES

Ex-mulher de Luis Fabiano o acusa de agressão; comentarista é afastado de programa da ESPN. Juliana Paradela consegue medida protetiva contra o ex-marido, que não comenta caso.

BANCO CENTRAL

Ex-atriz de Chiquititas, âncora da CNN Elisa Veeck namora Gabriel Galípolo desde maio. Jornalista interpretou a romântica Fran na novela infantil; ela avisou à cúpula do canal que vem saindo com o economista, aprovado nesta terça-feira (4) para a diretoria do Banco Central.

MUNDO

Fila para tirar visto americano cai pela metade em capitais brasileiras. Em São Paulo, tempo de espera é de 251 dias nesta terça-feira (4); em junho, prazo chegou a 630 dias.