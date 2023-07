SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A prefeitura de Araraquara (SP), cidade onde Zé Celso Martinez nasceu, decretou luto de três dias por conta da morte do dramaturgo ocorrida na manhã desta quinta-feira (6).

A nota de pesar foi divulgada após a confirmação da morte de Zé Celso, aos 86 anos, que não resistiu aos ferimentos causados por um incêndio em seu apartamento nesta semana.

Na homenagem, a administração municipal destacou que a vida e a obra de Zé Celso se confundem com a história da cidade do interior paulista: "Seu arrojo, ousadia e brilhantismo levaram o nome da nossa cidade para o Brasil e para o mundo. Seu falecimento é uma perda irreparável para a arte nacional e para além dos palcos".

O texto ainda celebra a trajetória do dramaturgo araraquarense em cena: "Zé Celso fundou, em 1958, o Teatro Oficina, sede da companhia de teatro, a maior e uma das mais longevas companhias de teatro em atividade permanente do Brasil, a qual liderou até sua morte".

Além da prefeitura de Araraquara, o Governo de SP também lamentou a morte do diretor por meio de nota: "Nossas sinceras condolências aos familiares, amigos e fãs do Zé Celso".

MORTE DE ZÉ CELSO:

José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, morreu nesta quinta, aos 86 anos, em São Paulo.

Ele estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital das Clínicas depois de ter tido 53% de seu corpo queimado em um incêndio causado por um aquecedor elétrico.

O artista participou do grupo fundador do Teatro Oficina -também formado por Renato Borghi, Fauzi Arap, Etty Fraser, Amir Haddad e Ronaldo Daniel-, que se tornaria símbolo do teatro brasileiro.