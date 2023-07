SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Filhos do tenente aposentado da PM (Polícia Militar) Ricardo Boide, 52, lamentaram a morte nas redes sociais. Ricardo teve a casa invadida, foi torturado, sequestrado e morto, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Um dos filhos de Ricardo, Felipe Boide, definiu o crime como "grande covardia" em uma publicação. "Foi uma grande covardia o que fizeram com meu pai, só peço que a justiça seja feita!!", pediu o homem.

Outra filha do tenente, Gabriela Boide, escreveu que o episódio foi o "acontecimento mais brutal que a família já passou" e o definiu como "crueldade". Ela relembrou uma "aposta" que tinha feito com o pai sobre a possível data de nascimento da neta dele, que nem chegou a conhecer já que a filha mora no exterior e ainda não deu à luz.

Gabriela ainda comentou que o pai fez uma festa no último mês para comemorar o aniversário e estava muito feliz. A mulher pediu orações para a família, já que eles estão se sentindo "impotentes" e disse rezar para que todos os criminosos sejam presos. Cinco dos seis suspeitos de participarem do crime foram presos até esta quarta-feira (5).

A filha de Ricardo também relembrou quando o pai a levou até o altar. "Essa foi a última vez que eu o vi nesse uniforme [de militar] e nós dois choramos de alegria de um momento tão especial. A última vez que ele estiver com esse uniforme todos nós choraremos de tristeza, pois ele ainda tinha muita vida pela frente, mas também choraremos de alegria por lembrar de todos os momentos bons que passamos juntos."

Isabela Boide, outra filha de Ricardo, disse que o pai "morreu sendo guerreiro e o escudo da família". Ela também expressou tristeza por o pai não poder acompanhar o crescimento da outra neta.

"Eu sei que a morte faz parte da vida só não esperava que fosse dessa forma. Eu espero que a lei divina e a lei dos homens peguem todos os responsáveis. Mas nada vai tirar a minha dor, nada vai devolver a minha chance de abraçar meu pai novamente. Meu pai tinha muito orgulho do que ele fazia e da sua profissão. A gente sabe que ser policial em São Paulo não é algo fácil, minha vida toda eu cresci sem saber se ele chegaria em casa, só não imaginei que depois dele aposentado essa seria a maneira que ele nos deixaria", afirmou Gabriela.

"Pai, eu estou tentando ser forte, mas não sei até aonde serei. Eu não vou ter suas mensagem, suas ligações os seus 'eu te amo', suas brincadeiras ou besteiras que senhor falava. Estava tudo dando certo, o senhor estava tão feliz com suas conquistas e sempre fazendo presente na minha vida. O senhor foi o melhor pai que eu podia ter na vida e isso ninguém pode tirar de mim. Eu te amarei daqui até a eternidade. Que você descanse em paz e faça sua passagem o mais tranquilo que for, e saiba eu não vou parar enquanto eu não conseguir a justiça pelo senhor", disse Isabela.

DESTRUÍRAM A NOSSA VIDA, DIZ ESPOSA

Rosangela Boide, atual esposa de Ricardo, disse que tem muitas coisas lindas para falar do companheiro, mas só sabe chorar neste momento porque o tiraram "covardemente" dela.

A família está divulgando que o tenente aposentado será velado e enterrado amanhã em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo.

"A dor é tamanha. Hoje olhei pela janela e você não chegou. E não vai chegar fazendo os cachorros latirem e pularem em você. Saiba que te amo e estou sofrendo muito, muito e muito. É uma dor tamanha que chega a faltar o ar. Destruíram seus sonhos, nossos sorrisos, destruíram a nossa vida", lamentou a esposa.