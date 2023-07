SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estudante de pedagogia Maria Adriana Paixão de Souza diz que foi surpreendida ao descobrir que um currículo que entregou em loja foi exposto em uma prateleira do estabelecimento em Sergipe.

Maria Adriana relata ter recebido uma ligação de uma mulher na terça-feira, que disse ter visto seu currículo colado na prateleira de uma loja das Americanas na cidade de Nossa Senhora do Socorro.

À reportagem, ela disse que a pessoa não se identificou, mas se surpreendeu ao ver todos os dados do currículo, inclusive a foto, expostos como uma placa de preço. "No dia seguinte, fui lá na parte da manhã pra ver se estava ainda, mas tinham tirado", relatou.

Segundo ela, o currículo foi deixado na loja em dezembro do ano passado. Em imagens compartilhadas nas redes sociais [veja abaixo], o documento aparece no verso de um papel com o valor de um produto à venda loja. Aparentemente, o currículo foi reaproveitado como placa de preço.

Maria Adriana registrou um boletim de ocorrência na 5ª Delegacia Metropolitana (João Alves) e afirma que vai processar a rede.

De acordo com o delegado Alexandre Felipe, que recebeu o caso, não se trata de ilícito penal. " Ao analisar o Boletim de Ocorrência, [o delegado] constatou que não se trata de um ilícito penal, mas sim um ilícito da Esfera Cível. Portanto, para a Polícia Civil não há crime, pois é FATO ATÍPICO", disse a polícia em nota.

A Americanas classificou o caso como "inaceitável" e disse que vai adotar as medidas necessárias. "A Americanas contatou a profissional envolvida para se retratar sobre o lamentável ocorrido e retirou, imediatamente, os papéis da operação de loja. A companhia avalia que o erro foi pontual, porém inaceitável e irá adotar todas as medidas corretivas e preventivas necessárias, além de reforçar as práticas e materiais relativos às ações promocionais em todas as suas lojas".