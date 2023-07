SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As fortes chuvas causadas por um ciclone extratropical levaram a bloqueios de estradas no Rio Grande do Sul. Ao menos duas estradas foram bloqueadas. O temporal gerou fortes chuvas no Rio Grande do Sul entre o fim da tarde de sexta-feira (7) e a madrugada deste sábado.

Em Santo Antônio da Patrulha, uma ponte provisória foi interditada na rodovia ERS- 474. O rio encheu com a chuva, e a ponte sofreu erosão, segundo a Empresa Gaúcha de Rodovias. O desvio está ocorrendo por dentro da cidade. A estrutura havia sido instalada apenas alguns dias antes, depois que outro temporal derrubou a ponte original.

Outra ponte que fazia a ligação entre as cidades de Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul também ruiu. A passagem ficava na RS-494 e foi arrastada pelo fluxo de água do rio Paraíso, que fica na região.

Defesa Civil prevê que o volume acumulado de chuva no estado chegue a 120 mm até domingo. Em alguns municípios pode chegar a 150 mm. O órgão emitiu um alerta sobre a possibilidade de fortes chuvas, pedindo que as pessoas saíssem de locais de risco.

Em junho, temporais também gerados por um ciclone extratropical causaram 15 mortes na região.