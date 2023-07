BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio destruiu 36 casas na comunidade da Prainha, em Guarujá (SP), na madrugada deste sábado (8). Não houve feridos.

O fogo começou por volta da meia-noite e meia e se alastrou de forma rápida. As casas do local são de madeira e muito próximas umas das outras.

Dois caminhões do Corpo de Bombeiros atuaram no local para apagar as chamas e fazer o trabalho de rescaldo. A ocorrência foi encerrada somente pela manhã, às 6 horas.

A Defesa Civil foi acionada, mas nenhuma família precisou ser encaminhada para abrigos. As famílias desabrigadas foram para casa de parentes e amigos.

A comunidade da Prainha já tinha registro um incêndio. Em fevereiro de 2021, chamas destruíram as moradias de 77 famílias. Depois de um estudo, a Prefeitura de Guarujá interditou outras dez casas. Em agosto daquele ano, a área foi isolada e comunidade foi incluída num programa de remoção de palafitas lançado pelo governo do Estado de São Paulo.

A promessa de solução para as famílias do local foi renovada com o incêndio desta madrugada. Cerca de 700 famílias poderão ser removidas da comunidade nos próximos meses.