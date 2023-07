Desenvolvido para mostrar, a partir do futebol, a presença da cultura africana no Brasil, o projeto Gondwana Futebol & Cultura passou , nos últimos dois anos , p ela Paraíba, Pernambuco, Bahia e São Paulo . Esteve presente em m useus, unidades do S esc, Senac, e spaços c ulturais e t imes de f utebol .

Em cada ação, a partir da exibição do documentário Gondwana, A Bola Conecta, diálogos foram propostos sobre combate ao racismo, respeito às diversidades, igualdade de gênero, história, geologia e oficinas com a bola e a câmera fotográfica.

“O projeto se desenvolve em torno da exibição de um documentário curta-metragem que fala sobre a influência africana no Brasil a partir do futebol como manifestação cultural e popular. Com essa base, a gente faz diálogos sobre combate ao racismo e empoderamento feminino, por exemplo”, diz a jornalista e fotógrafa Mônica Saraiva que, ao lado de Sebastian Acevedo, ex-atleta, formado em Direito e co-fundador do Laboratório de Inovação Esportiva SportsCoLab, desenvolveu o programa.

Nas escolas

Os criadores agora pretendem levar a ideia para escolas públicas. Para tanto, lançaram a campanha #Cinema1Real: Democratizar o Conhecimento a Partir da Cultura, Educação, História e Futebol. Os interessados em colaborar podem assistir ao documentário e fazer uma doação. Parte dos recursos será usada para exibições gratuitas em escolas públicas.

“O filme é sobre a nossa cultura, a nossa história e o que somos. É sobre o futebol na rua, nas praias, nas periferias, esse futebol que faz parte da nossa história e memória afetiva”, destaca Acevedo.

O curta-metragem Gondwana, A Bola Conecta é uma produção independente, de 23 minutos. O filme foi gravado em câmera celular e profissional, nos idiomas português, espanhol, francês e inglês.

