SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma advogada de 26 anos foi internada com um "ferimento profundo na cabeça" após ser atingida por um paralelepípedo lançado em direção ao carro em que estava na rodovia ES-060, conhecida como Rodovia do Sol, em Vila Velha (ES).

A pedra atingiu a cabeça da jovem, causando um afundamento do crânio. Segundo o relato do pai, eles estavam passando pela Barra do Jucu quando "um indivíduo saiu do canto da rua e lançou um paralelepípedo na direção do carro".

A mulher deu entrada num hospital particular no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã de sábado (8). Segundo a PM (Polícia Militar) do Espírito Santo, o Ciodes (Centro Integrado Operacional de Defesa Social), ela estava acompanhada do pai e do irmão e chegou ao hospital com o para-brisa do carro quebrado.

A família estava indo de Guarapari para o aeroporto, onde pegariam um voo. A PM orientou os três a registrarem um boletim de ocorrência.

Advogada deve passar por cirurgia de reconstrução óssea. Mas está consciente, conforme informações da imprensa capixaba.