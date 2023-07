SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 22 anos foi preso na madrugada desta segunda (10) por suspeita de matar um homem por espancamento em uma rua de Perdizes, zona oeste de São Paulo.

Ele teria confessado o assassinato, ocorrido na manhã de domingo (9). O crime é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o boletim de ocorrência registra que a vítima, um homem de 39 anos, estava em um posto de gasolina jogando baralho com duas mulheres. Por motivo ainda não esclarecido, houve um desentendimento com outros dois homens que estavam no estabelecimento.

A vítima e as duas mulheres foram embora do local, mas foram perseguidos pelos dois indivíduos que passaram a espancar o homem, na rua Piracuama.

Ele ficou desacordado e os dois suspeitos fugiram do local.

O resgate foi acionado, mas a morte foi constatada ainda na via. O caso foi registrado como homicídio pelo 91º DP (Ceagesp) que solicitou apoio do DHPP.

Um suspeito do crime foi encontrado em Francisco Morato, Grande São Paulo e, segundo a polícia, confessou o crime. O jovem de 22 anos estava com o punho lesionado devido às agressões.

Ele foi preso em flagrante, e o caso segue em investigação.