SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ligeira alta da temperatura durante a semana, o paulistano deve se preparar novamente para o frio. Uma frente fria deverá derrubar os termômetros na cidade de São Paulo a partir da madrugada de sexta (14), com mínima em torno de 10°C e máxima de 15°C. O alerta é do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura.

As tardes desta terça (11) e quarta (12) devem ser quentes, com temperaturas que poderão alcançar 28°C.

Na quinta-feira (13), a formação de uma área de baixa pressão no Sul do Brasil vai gerar rajadas de ventos, de até 60 km na capital e Grande São Paulo, segundo Thomaz Garcia, meteorologista do CGE. A temperatura máxima chegará a 26°C à tarde, e a mínima deve cair para 15°C no fim da noite.

"A passagem de um ciclone entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina vai interferir na velocidade dos ventos na Grande São Paulo. Há probabilidade de queda de árvores. O CGE da cidade de São Paulo sempre recomenda nessas situações não ficar embaixo de árvores e da rede elétrica", orienta Garcia.

O frio se estenderá pelo final de semana, mas o sol deve amenizar a sensação. A mínima prevista será de 10°C, e a máxima será de 23°C, de acordo com o CGE.

A chance de chuva para o período é pequena.

No dia 17 de junho, a cidade de São Paulo registrou a madrugada mais fria de 2023. A média foi de 8,5°C, de acordo com o CGE.