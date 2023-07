SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas ficaram feridas ao cair em uma caixa d'água em construção, na manhã desta terça-feira (11), no Tatuapé, em São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, os trabalhadores teriam inalado algum produto usado na construção do equipamento, passaram mal e caíram dentro da construção, que ainda não tem água.

Os trabalhadores são todos homens. Dois deles foram levados para o Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio (PS Tatuapé), sendo um de 31 anos, inconsciente, e outro sem idade revelada; um de 29, também inconsciente, foi levado pelo Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) à UPA Tatuapé; a quarta vítima, de 35 anos, foi levado ao Hospital João 23. A quinta vítima, de 38 anos, foi entubada e transportado de helicóptero ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas.

De acordo com os bombeiros, 10 viaturas participaram do atendimento e o local passará por uma perícia para estabelecer as causas do acidente. A altura da queda ainda não foi informada.

Não há informações se a obra era pública ou privada, e se os trabalhadores usavam equipamentos de segurança.