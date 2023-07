SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grupo de usuários de drogas depredou um ônibus e saqueou um caminhão de bebidas em ruas próximas à cracolândia, na região central de São Paulo, no início da tarde desta terça-feira (11).

Vídeos gravados por moradores mostram o momento em que o grupo cerca o coletivo e arremessa objetos para quebrar os vidros.

Em outra sequência, usuários correm após atacarem um caminhão de bebidas que iria abastecer um mercado na alameda Barão de Limeira, em Campos Elísios.

Neste fim de semana, um pelotão formado por guardas civis e policiais civis e militares escoltou o fluxo -como é conhecida a concentração de usuários- da cracolândia da rua dos Protestantes até a parte de baixo da ponte Governador Orestes Quércia, conhecida como Estaiadinha, na marginal Tietê, perto da avenida do Estado.

Vídeos obtidos pela reportagem mostravam viaturas da GCM acompanhando o grupo de dependentes químicos nas imediações da rua José Paulino, no Bom Retiro. Antes disso, moradores do entorno da rua dos Protestantes relataram o uso de bombas de gás para dispersão do fluxo.

A intenção, segundo policiais ouvidos pela reportagem, era que a cracolândia se mantivesse por ali.

Poucas horas depois os usuários voltaram a ocupar a rua Conselheiro Nébias, bloqueando o trecho entre as ruas Aurora e Timbiras. Também era possível encontrar usuários de drogas pelo largo General Osório. Alguns pareciam estar exaustos e deitavam nas calçadas molhadas.

A prefeitura foi procurada pela reportagem, mas ainda não retornou.