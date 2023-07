SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de quatro anos morreu após um incêndio causado enquanto brincava com um isqueiro dentro de casa em Minas Gerais.

Jhonathan Isaac Rodrigues da Silva brincava em casa com um vizinho, também de quatro anos, quando o fogo foi iniciado no domingo em São Francisco do Glória (9);

O incêndio ocorreu após as crianças encontrarem um isqueiro e começarem a brincar com ele, informou a TV Globo. O UOL confirmou a informação;

O fogo foi apagado com ajuda de populares e de um caminhão-pipa e os meninos foram levados para uma unidade de saúde do município;

Por causa da gravidade das queimaduras, as duas crianças foram levadas para a Casa de Caridade de Carangola e, em seguida, para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte;

Jhonathan morreu nesta terça-feira (11), após dois dias internado. O corpo dele foi enterrado na manhã de hoje;

A segunda criança ferida no incêndio continuava internada na manhã de hoje. O estado de saúde dele não foi divulgado;

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do fato.