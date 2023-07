SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Câmeras de segurança do Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), flagraram o momento de êxtase e euforia de um homem após assinar os documentos do divórcio com a ex-esposa.

O homem de 49 anos, que preferiu não se identificar, foi casado por quatro anos com a mulher de quem se divorciou.

Ele e a ex viviam uma relação tóxica e conturbada, segundo o próprio, que é caminhoneiro, explicou em entrevista à rádio Itatiaia.

"Ela vinha de outros relacionamentos problemáticos e entrou nesse com os mesmos defeitos antigos. O casamento estava muito ruim, muito problema. Não via a hora de acabar", declarou, ressaltando que os pulos e as piruetas ao deixar o Fórum foi "para atrair coisas positivas".

Ao sair da audiência de custódia, já oficialmente divorciado, ele cumprimenta os funcionários do Fórum. Em seguida, deixa o local saltitante e, já do lado de fora, dá piruetas e cambalhotas.