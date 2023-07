SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fortes ventos derrubaram a parede de uma empresa na manhã desta quinta-feira (13) em Navegantes (SC). Duas mulheres foram pisoteadas enquanto tentavam sair do local, segundo o Corpo de Bombeiros.

Funcionários saíram correndo depois que um vendaval derrubou uma parede de PVC no local. Um ciclone extratropical tem causado estragos no Rio Grande do Sul e em partes de Santa Catarina.

Uma das mulheres feridas, de 57 anos, está com suspeita de fratura na perna. Ela informou aos bombeiros que, no tumulto que se formou após o desabamento, alguém pisou na perna dela.

A segunda vítima, uma mulher de 31 anos, tinha dores nas costas e na perna esquerda. As duas mulheres foram encaminhadas ao hospital de Navegantes.

Segundo os Bombeiros, a estrutura da PVC que caiu servia para isolar um primeiro desabamento que havia ocorrido no mesmo local. A área foi isolada.