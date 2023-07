SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Placas de metal do alto de um prédio de mais de 30 andares despencaram por causa do vento na manhã desta quinta-feira (13), na zona sul de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

A queda das placas foi registrada em vídeo divulgado pela Defesa Civil estadual. O prédio não precisou ser interditado, segundo a prefeitura.

Municípios paulistas foram atingidos por fortes rajadas de vento nesta quinta-feira, por causa da formação de um ciclone extratropical no Sul do país, que provocou ao menos duas mortes no estado de São Paulo.

Segundo a Subprefeitura de Pinheiros, ventos com velocidade aproximadamente 60 km/h provocaram o descolamento das placas no prédio na avenida das Nações Unidas.

Por segurança, o entorno do edifício foi interditado, assim como um dos acessos à estação Berrini da linha da linha 9-esmeralda de trem.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) disse que não há previsão para liberação das ruas Joel Carlos Borges, Sansão Alves dos Santos (bloqueada da rua Florida até a praça General Gentil Falcão) e duas de três faixas da alameda Santo Amaro, na altura do número 96.

A Defesa Civil municipal afirmou que o deslocamento das placas no topo do prédio não coloca a edificação em risco de desabamento, mas reforçou que há necessidade de manutenção urgente, que será feita pela administração do local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até as 18h desta quinta, foram 150 chamados para queda de árvores na capital e região metropolitana.

A maior rajada de vento na capital foi registrada às 12h no aeroporto de Congonhas, na zona sul, com 72,2 km/h, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura.

VEJA AS MAIORES VELOCIDADES DO VENTO NESTA QUINTA NA CAPITAL PAULISTA

72,2 km/h, às 12h, no aeroporto de Congonhas, zona sul

70 km/h, às 10h, em Santana, zona norte

63 km/h, às 15h, no aeroporto Campo de Marte, zona norte

52,1 km/h, às 13h50, em São Mateus, zona leste

51 km/h, às 3h40, na Capela do Socorro, zona sul

50 km/h, às 12h40, em Parelheiros, zona sul

49 km/h, às 3h50, na avenida Paulista, centro

48,7 km/h, às 10h, na Sé, centro

47,4 km/h, às 6h40, no M'Boi Mirim, zona sul

47,4 km/h, às 3h40, em Perus, zona norte

47,3 km/h, às 12h10, na estação meteorológica de Penha, zona leste

46,7 km/h, às 9h20, no Itaim Paulista, zona leste

Fonte: CGE, Prefeitura de São Paulo