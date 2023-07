SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente entre dois caminhões deixou um morto e dois feridos na Marginal Tietê.

A batida aconteceu por volta das 2h30 entre uma carreta que transportava aço e um caminhão que presta serviço de limpeza para a Prefeitura de São Paulo.

Três pessoas estavam no caminhão da prefeitura e ficaram presas nas ferragens. Um dos ajudantes morreu.

Segundo os Bombeiros, uma vítima sofreu contusão no punho e a segunda tem ferimentos nas pernas. Eles foram levados a hospitais da região.

O motorista da carreta não se feriu, mas ficou muito abalado. O filho, Caio Chaves, afirmou à imprensa que não há marca de freada na pista. "Talvez [o motorista do outro caminhão] viu e já tava em cima".

"Por volta das 2h30, ele [motorista da carreta] estava no sentido Dutra quando o veículo de trás colidiu. Pelo que meu pai relatou ele só sentiu a pancada e quando desceu do caminhão para ver o que tinha acontecido, os três já estavam no caminhão sem conseguir mexer. Foi muito rápido", disse Caio Chaves, filho do motorista da carreta.

A ponte que dá acesso à rodovia Presidente Dutra chegou a ficar fechada por seis horas e foi totalmente liberada por volta das 8h40. A pista central ficou bloqueada, o que complicou o trânsito na região pela manhã.

A Prefeitura de São Paulo informou que está em contato com a empresa Limpa SP para que seja prestado apoio aos funcionários envolvidos no acidente e familiares.

"A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que há bloqueio total na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, na pista local e central do acesso à Ponte Rod. Pres. Dutra. Ocorrência em atendimento pela equipe da Concessionária Nova Dutra. Conforme solicitado pelo policiamento presente no local e pela concessionária, o guincho da CET está a postos para remoção após a liberação da autoridade policial. Um dos veículos, é um caminhão da empresa Limpa SP, contratada prestar serviço de limpeza urbana. A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) está em contato com a empresa para que seja prestado apoio aos funcionários envolvidos no acidente e familiares", informou nota da Prefeitura de São Paulo.