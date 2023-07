SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 2º Tribunal do Júri de São Paulo condenou a 25 anos de prisão na quarta-feira (12) um homem acusado de matar o pai a marteladas, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, em fevereiro de 2021.

Entre os agravantes, estão o fato de a vítima ter mais de 60 anos e de o criminoso ter ocultado o corpo após o assassinato.

Segundo o Ministério Público, o funcionário público aposentado Vicente Dias Fanti, 63, foi surpreendido pela violência do filho quando estava em casa, sentado em uma cadeira vendo TV.

Após golpear a vítima várias vezes, Igor Fanti, na época com 21 anos, teria saído de casa e voltado apenas no dia seguinte, na companhia de outros dois homens. Os três são acusados de amarrar o corpo e jogá-lo no terreno de uma pedreira na região da Brasilândia, também na zona norte.

Segundo a sentença, após matar o pai e antes de tirar o corpo da casa, o réu foi a uma festa e circulou com o carro da vítima. Antes de ser preso, ele chegou a procurar a polícia para comunicar o falso desaparecimento de Vicente.

Igor está preso e, apesar de ter direito a recurso, não poderá recorrer em liberdade, de acordo com decisão da Justiça.

Na época da prisão, confessou o crime, alegando que o pai insistia para ele procurar um emprego.

A polícia informou que, em depoimento, o réu afirmou que sua intenção era ficar com os bens do pai: cerca de R$ 100 mil, um Honda Civic e uma casa em Ourinhos (378 km de SP).

O aposentado havia dado um apartamento e um carro para o filho e ajudava nos gastos com o neto de dois meses.

Os outros dois envolvidos no caso respondem por ocultação de cadáver.