SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo São Paulo deve contratar 1.100 agentes de segurança para trabalhar nas penitenciárias estaduais. A abertura do concurso, o primeiro para policiais penais no governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), ocorre em meio a um plano emergencial para a recomposição do efetivo das forças de segurança.

As inscrições para o concurso da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) ficarão abertas do dia 19 deste mês até 18 de agosto. Serão quatro etapas de seleção: uma prova objetiva, outra de condicionamento físico, de aptidão psicológica e, por último, uma investigação social e comprovação de idoneidade e conduta ilibada.

Os candidatos concorrem a um salário de R$ 3.500. Eles também devem receber um adicional de insalubridade, no valor de R$ 785,67. São 1.050 vagas masculinas e 50 femininas.

Serão reservadas 5% das vagas para candidatos e candidatas com algum tipo de deficiência. Candidatos pretos, pardos ou indígenas terão direito a pontuação diferenciada

Os aprovados em todas as fases do concurso, após nomeação, devem fazer um curso de formação técnico-profissional obrigatório. O curso é obrigatório para a efetivação após decorrido o estágio probatório.

DÉFICIT DE POLICIAIS

As polícias Civil e Militar de São Paulo estão atualmente com os efetivos mais baixos já registrados. A Polícia Civil perdeu praticamente um terço de seu efetivo em 20 anos. São cerca de 10 mil servidores a menos do que em 2002, um contingente inferior ao da Polícia Penal.

A Folha de S.Paulo mostrou que, no final do ano passado, toda a Polícia Civil somava 26.350 policiais. Isso representa o menor efetivo da série histórica iniciada em 1991. Já a Polícia Penal tem 29.241 servidores, sem contar os 3.292 funcionários dos setores administrativos.

Já a PM registrou até dezembro o menor efetivo deste século, com 80.137 homens e mulheres, o que representa uma redução superior a 10 mil agentes do quadro existente em 2006.

Estão em andamento concursos para a seleção de 8.559 novos policiais -sendo 5.620 para PM, 2.750 para Polícia Civil e 189 para Polícia Técnico-Científica. Outras 3.511 vagas já foram autorizadas.