SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Marinha emitiu alerta para riscos de ondas de até 2,5 metros de altura entre Santos, na Baixada Santista, e Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, neste fim de semana.

Segundo a Marinha, a ressaca no mar ainda é reflexo do ciclone extratropical formado na quinta-feira (13) no Sul do país. Ela está prevista para ocorrer entre a manhã deste sábado (15) e a madrugada de domingo (16).

No início da semana, também por causa da formação de ciclone no Sul, a Marinha já havia dado dois alertas para ressaca e ondas de até 4,5 metros de altura, entre Santa Catarina e o litoral norte paulista.

O Governo de São Paulo, inclusive, interrompeu o serviço de balsas para a travessia entre Bertioga e Guarujá durante quase toda a quinta-feira por causa de do mar agitado.

Vídeos foram publicados em redes sociais com ondas grandes em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, nesta sexta.

Em junho, o litoral norte já havia sofrido com ressaca no mar e ondas com quase três metros de altura, mas por causa das chuvas.

Apesar da expectativa de grandes ondas, a previsão é de apenas chuvas isoladas em Santos, diz o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) neste sábado. Depois, o tempo fica seco, ao menos até segunda-feira (17).

No litoral norte, a previsão é a mesma, com chuva isolada neste sábado e temperatura que deve oscilar entre 11°C e 24°C.

De acordo com a Defesa Civil estadual, sob a influência de uma massa de ar frio, as temperaturas não devem subir ao longo do dia no estado de São Paulo neste sábado.

A região metropolitana de São Paulo, junto com as regiões de Bauru e de Brotas, devem ter as menores temperaturas mínimas do estado neste sábado, em torno de 8°C, também de acordo com a Defesa Civil.

"A sensação térmica será inferior em função dos ventos que sopram do quadrante sul", alerta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura paulistana.

No domingo (16), o cenário será praticamente igual, com madrugada marcada por temperatura baixa -média de 10°C na cidade. O sol aparece durante o dia, e a máxima prevista é de 24ºC.

Por causa do tempo seco, a Defesa Civil alerta para a baixa umidade do ar, em torno de 30%.