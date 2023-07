SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia apreendeu neste domingo (16) mais de 80 armas e duas toneladas de maconha escondidas em um caminhão com uma carga de porcos, no Paraná. A apreensão aconteceu em uma ação conjunta da Receita Federal, da Polícia Federal e da Polícia Militar do Paraná. O motorista do veículo acabou preso.

Segundo a PM, a apreensão ocorreu BR-369, entre as cidades de Rolandia e Cambé, no norte paranaense.

A ação foi iniciada após a identificação, pela 11ª Companhia Independente da Polícia Militar ,de um caminhão suspeito que trafegava pela rodovia.

O motorista afirmou que estava carregando uma carga de suínos, no entanto, após fiscalização no veículo feita pela polícia e pela Receita, foram encontrados compartimentos na parte de baixo do caminhão contendo diversos pacotes suspeitos.

Ao todo, foram apreendidas 75 pistolas de marcas diversas e sete fuzis com numeração suprimida, além de carregadores e alongadores de armamentos.

Também foram localizadas nos compartimentos inferiores do veículo cerca de duas toneladas de maconha.

A apreensão foi citada pelo ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, no Twitter.

A polícia não soube informar o origem do veículo e para onde o armamento e a droga seriam levados.

O motorista do caminhão foi preso em flagrante, informou o tenente Daniel Frances Aquarole, da PM, em nota.

O caminhão, a droga e todos os armamentos, assim como o motorista preso, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal, em Londrina.

A polícia não informou para onde foram levados os animais que estavam no veículo.

Em São Paulo, na sexta-feira passada (14), a polícia havia apreendido quatro toneladas de maconha em um caminhão que trafegava pela rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310). em Nhandeara (a 509 km de SP).