SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mandato de Moro sob ameaça, morre Jane Birkin, Deltan responde Gilmar e outras notícias para começar esta segunda-feira (17).

POLÍTICA

Moro tem mandato sob ameaça e corre risco de derrota já no Paraná. TRE julgará pedido de cassação após mudanças em sua composição; defesa de senador diz confiar em análise técnica.

POLÍTICA

Corretor depõe à PF e nega ter hostilizado Moraes; empresário viaja e será ouvido na terça. Suspeito nega acusações em depoimento; outro casal é intimado em SP, mas vai a SC para aniversário de neto.

Hostilidade a Moraes partiu de outro grupo, e citados por PF foram envolvidos depois, diz defesa.

STF

Deltan rebate Gilmar, acusa intolerância religiosa e diz preferir igreja a proteção de corrupto. Ministro do STF afirmou em evento que parlamentar cassado deveria fundar uma igreja.

UNIÃO EUROPEIA

Lula chega à Bélgica para convencer líderes europeus a assinar acordo do Mercosul. Terceira cúpula Celac-UE acontece nesta segunda e terça-feira, em Bruxelas.

GOVERNO LULA

Fundação negociada por Lula com centrão tem verba bilionária e distribui banheiro e sistema de esgoto. Funasa é cobiçada por parlamentares por firmar convênios e escoar verba de emendas em municípios menores.

POLÍTICA

Zema cresce para 2026 após embate entre Bolsonaro e Tarcísio, e holofote expõe tropeços. Governador mineiro, visto como opção da direita com ex-presidente inelegível, acumula desgastes.

DELTAFOLHA

Ovo tem maior alta de preços em uma década no Brasil. Produto acumula inflação de 22,93%, mas tendência é de acomodação ou queda nos próximos meses.

REFORMA TRIBUTÁRIA

IVA do Brasil pode ir a 28% e ser o maior do mundo, segundo pesquisa do Ipea. Aprovados na Câmara, regimes tributários favorecidos, alíquotas reduzidas e isenções elevam novo tributo.

JANE BIRKIN (1946 - 2023)

Morre Jane Birkin, aos 76 anos, atriz que se tornou símbolo da canção francesa. Parceira de Serge Gainsbourg e estrela de grande autores, seu estilo de ser e de se vestir impactou a história da moda.

SAÚDE

Estudo detecta aumento de nova geração de superbactérias em hospitais brasileiros. Projeto financiado pelo CDC americano mostra que a taxa de detecção da NDM quase sextuplicou em sete anos.

CELEBRIDADES

Vini Jr. afirma que jogador francês absolvido de acusações de estupro perdeu dois anos da carreira: 'Notícias falsas'. Atleta postou texto em que questiona 'danos psicológicos' a Benjamin Mendy após julgamento ser encerrado.

RODEIO

Mulher trans é eleita rainha do rodeio no interior de SP: 'É gratificante'. Alessandra Joia levou a melhor em voto popular de competição em Boa Esperança do Sul.

MUNDO

Mais de 50 baleias-piloto morrem após encalhar em ilha na Escócia. Parte do grupo teve de ser sacrificada devido à impossibilidade de resgate.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Castelo no interior de SP quer transportar visitante à Europa antiga. Após sete anos de obras, espaço deve ser inaugurado em São Roque no fim deste ano.

PASSEIOS

Exposição em SP celebra os 150 anos de Santos Dumont com réplica do avião 14 Bis. Farol Santander recebe mostra com objetos pessoais e itens históricos do aeronauta brasileiro.