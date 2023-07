SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) reuniu três ex-prefeitos de São Paulo durante cerimônia de posse de quatro novos secretários na sede da administração municipal, no centro da cidade, na manhã desta segunda-feira (17).

Estavam presentes Gilberto Kassab (PSD), Marta Suplicy (Solidariedade) e José Serra (PSDB). Com exceção do tucano, os dois ex-prefeitos têm cargos nas gestões estadual e municipal atualmente. Kassab é secretário de Governo e homem forte da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Marta, secretária de Relações Internacionais da prefeitura.

"Você não contou, Kassab, que você e a Marta ficam o tempo inteiro puxando a minha orelha, e pedindo 'tem que fazer', 'tem que cuidar disso e daquilo'", disse o prefeito no início de seu discurso durante a solenidade.

A cerimônia de posse foi marcada pela presença de movimentos de moradia que levaram faixas em apoio ao novo secretário de Habitação empossado no evento, o deputado estadual Milton Vieira (Republicanos). Ele assume após o então titular da pasta, João Farias, ter pedido exoneração por desentendimentos sobre a condução do programa de moradia popular da prefeitura.

Farias se sentiu desautorizado quando o secretário de Governo, Edson Aparecido, interferiu na aprovação de um projeto de unidades habitacionais no bairro de Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Despachos do secretário aceleraram a regularização fundiária do terreno ocupado há mais de 30 anos após ter sido selecionado para integrar o programa habitacional.

A secretaria tem um dos maiores orçamentos da cidade, sendo R$ 1 bilhão destinado ao programa que prevê a entrega de 14 mil unidades habitacionais até o ano que vem. Seu comando permanece nas mãos de um integrante do mesmo partido do governador Tarcísio, de quem Nunes vem tentando apoio político para a reeleição em 2024.

Vereador por cinco mandados em 20 anos, Gilberto Natalini foi nomeado secretário de Mudanças Climáticas após o titular Antonio Fernando Pinheiro Pedro ser exonerado por declarar que o planeta "se salva sozinho" do aquecimento global e criticar o consenso científico em torno do tema.

Ao comentar a escolha de Natalini, o prefeito exaltou a parceria de oito anos na Câmara Municipal.

Na Fazenda, assume o procurador de carreira do município Luis Felipe Vidal Arellano, que desde 2018 exercia a função de secretário-adjunto.

Houve troca também do comando da secretaria Executiva de Projetos Estratégicos, responsável pela gestão da cracolândia no âmbito municipal. Saiu Alexis Vargas, que pediu demissão há cerca de um mês quando Edsom Ortega foi nomeado para dividir com ele o comando da pasta.

Alçado oficialmente ao posto de secretário nesta segunda, Ortega foi secretário de Segurança Urbana da gestão do ex-prefeito Kassab. Considerado um defensor de uma linha mais dura para lidar com a cracolândia. Isso porque em 2012, ao assumir o cargo, ele disse que iria "enquadrar administrativa e criminalmente" as 48 entidades que distribuíam refeições a sem-teto em vias públicas da cidade.

A intenção, segundo ele, era atrair os moradores em situação de rua para os abrigos municipais diante da falta de alimentação.

Sobre a mudança na gestão do problema da cracolândia, Nunes afirmou: "Quem comanda a cidade sou eu". "Sou eu quem vou identificar onde as pessoas melhor podem desenvolver as suas funções", afirmou. "Esse é um tema tão complexo para a cidade que a sociedade tem cobrado e eu entendi que era melhor ter duas ações nesse aspecto", completou o prefeito.

Nunes se refere à decisão anterior de alçar Ortega às questões de zeladoria e segurança urbana na cracolândia e atribuir a Alexis as demandas de acolhimento e tratamento da população. Com a mudança no comando, Ortega se torna responsável por todas as frentes na região.