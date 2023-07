SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Câmeras de segurança flagraram a invasão de um capitão da FAB (Força Aérea Brasileira) ao condomínio da ex-namorada em Pirassununga, a aproximadamente 212 quilômetros da capital paulista.

Imagens mostram o homem de 32 anos -que não teve a identidade revelada- se agarrando e forçando o portão do condomínio da influenciadora Gabi Benvenutti na madrugada de domingo (16). As imagens foram obtidas pela reportagem.

Na sequência, ele corre pelo condomínio e tenta escalar a sacada do apartamento da influenciadora, mas cai no chão. Ele ficou ferido, segundo relato da mulher nas redes sociais.

As imagens indicam que o homem tentou entrar no apartamento escalando a sacada ao menos quatro vezes. Depois, ele tenta se evadir do local em um carro branco, mas é abordado por policiais militares e guardas civis.

A polícia e a FAB retiraram o homem do local, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). A pasta não informou se o capitão foi preso. Ele não teve a identidade revelada e, por isso, a reportagem não conseguiu entrar em contato em busca de um posicionamento.

Gabi Benvenutti disse nas redes sociais que encontrou o ex-namorado enquanto comemorava um divórcio de outro relacionamento em um bar com os amigos. Segundo a vítima, o homem, que não aceitava o fim da relação, a abordou no estabelecimento.

Horas depois, o homem forçou o portão do condomínio onde ela mora, no bairro Vila Brás. Os vizinhos e Gabriela denunciaram o caso à polícia.

Uma medida protetiva de urgência foi solicitada para Gabriela e ela foi orientada sobre o prazo para tomar as medidas legais contra o ex-companheiro. O caso foi registrado como perseguição e violência doméstica na Delegacia de Defesa da Mulher online.

Gabriela informou que tinha uma medida protetiva contra o ex-namorado que venceu no dia anterior do episódio. "Eu não quis prosseguir com o processo porque fiquei com medo de acontecer alguma coisa comigo. E ainda parece que a culpada fui eu. Eu não quis prosseguir com o processo porque fiquei com medo de morrer".

Procurada, a FAB disse que tomou conhecimento da ocorrência envolvendo um integrante do seu efetivo. "A FAB acompanha o caso e abrirá um procedimento de apuração para elucidação dos fatos. O Comando da Aeronáutica reitera que repudia condutas que não representam os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo em prol do cumprimento de sua missão institucional".

QUEM É GABI BENVENUTTI?

Gabriela Natalia da Silva é escritora, formada em letras pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) e mestre em educação sexual pela Unesp (Universidade Estadual Paulista).

Ela já foi acompanhante de luxo e usava um pseudônimo para escrever contos eróticos. Hoje, ela tem mais de 41 mil seguidores no Instagram e dá dicas de relacionamento.

"Só para encerrar, eu ainda estou me sentindo culpada. Pedi mil vezes para ele ir embora e avisei que chamaria a polícia. Mesmo assim, ele não foi. Ainda ouvi ele falando para a polícia algo como 'você sabe quem eu sou?' e pensei que, enquanto eu estou aqui apavorada, ele tem certeza de que não será punido. E assim a gente segue, com tantas mulheres vítimas dessas situações", contou Gabi Benvenutti.

Tags:

SP