SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um detento de 49 anos morreu e outro de 45 anos ficou ferido após os dois receberem uma descarga elétrica nesta terça-feira (18) dentro do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Campinas (SP).

Os detentos cobriam paletes, usando uma lona, quando receberam o choque de cabos de alta tensão, segundo informou a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) de São Paulo.

Os dois foram socorridos, mas um deles morreu no local e o segundo está com quadro estável em hospital da região, ainda de acordo com a SAP. A atividade era realizada na oficina de trabalho instalada na unidade prisional.

A direção do Centro de Progressão Penitenciária de Campinas abriu uma investigação para averiguar a morte. "A SAP lamenta o fato e está prestando todo apoio aos familiares da vítima", disse o órgão, por nota.

A Polícia Técnico Científica esteve no CPP e o caso foi registrado em boletim de ocorrência.