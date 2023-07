SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois amigos de 43 e 46 anos foram sequestrados na quarta-feira (19) após caírem em golpe do falso anúncio de carro. Depois de negociarem a compra de um veículo pela internet, eles foram até o Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, para concretizar a compra, mas foram abordados pelos falsos vendedores.

Segundo a polícia, as vítimas contaram que os criminosos, ao longo de seis horas de sequestro, movimentaram cerca de R$ 180 mil em suas contas bancárias, entre transferências, compras e empréstimos.

A abordagem foi feita por quatro homens, um deles armado. Eles foram colocados à força dentro de um carro e, depois de rodar por alguns minutos, foram transferidos para outro veículo, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Os amigos, então, foram levados para um cativeiro na cidade de Itaquaquecetuba, Grande São Paulo, no limite do bairro de Itaim Paulista.

Em entrevista à TV Globo, eles relataram que os criminosos eram agressivos e que apanharam na cabeça, costas e permaneceram amarrados. Também disseram que o grupo fazia ameaças para que eles não errassem a senha de aplicativos bancários.

Os amigos foram liberados depois de seis horas de cativeiro e avisaram a Polícia Militar. Com a descrição dos suspeitos, os policiais conseguiram encontrar os suspeitos em um carro. Os quatro foram levados à delegacia e reconhecidos pelas vítimas.

Com as informações fornecidas pelo grupo, a polícia chegou a mais três supostos participantes. No total, seis pessoas foram presas e um menor foi apreendido.

O carro dos suspeitos foi apreendido, mas o veículo em que as vítimas estavam não foi localizado.

O caso foi registrado como roubo, extorsão, associação criminosa, favorecimento e corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos no 50º DP (Itaim Paulista).