SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Municípios da Bahia lideram lista de cidades violentas, novo decreto de armas passa por últimos ajustes, investigação sobre golpes no Desenrola Brasil e outras notícias para começar esta sexta-feira (21).

VIOLÊNCIA

Veja quais foram as 50 cidades mais violentas do país em 2022. Municípios baianos são os de maiores taxas de mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes.

VIOLÊNCIA

Ministra atribui violência contra mulher a aumento do ódio no Brasil. Dados do Anuário de Segurança Pública apontam crescimento dos registros de estupro no país.

GOVERNO LULA

Lula monta força-tarefa de ministros para aproximação com evangélicos. Governo tenta colocar em prática estratégia que mira líderes e comunicadores religiosos.

GOVERNO LULA

Decreto de Lula deve dispensar CACs de devolverem fuzis e outras armas. Retomada do uso restrito para pistola 9 mm é outra medida prevista para texto a ser assinado nesta sexta (21) em cerimônia no Planalto.

EDUARDO LEITE

Eduardo Leite diz que cargo no governo Lula para Jean Wyllys sinaliza contra respeito. Governador do RS entrou com representação contra ex-deputado por ataque homofóbico.

CONGRESSO NACIONAL

Deputado que fez o 'L' se reúne com Valdemar e é informado que será expulso do PL. Deputado do Ceará diz que é grato ao presidente do partido pela oportunidade em 2022.

GUERRA DA UCRÂNIA

Lula faz Putin sentir que não está sozinho, afirma líder de negociações com as Farc. Sergio Jaramillo, hoje à frente da campanha Aguenta, Ucrânia, afirma que Brasil deveria revisar política em relação à Rússia.

MERCADO

Fundos dos super-ricos somam R$ 880 bi e têm benefícios tributários. Governo avalia taxação do produto financeiro para aumentar arrecadação.

POLÍTICA

Lula reafirma a Boulos apoio em disputa por Prefeitura de SP em 2024. Compromisso ocorreu em conversa do presidente com o deputado nesta quinta (20).

JUSTIÇA

Ministério Público abre investigação sobre golpes no Desenrola Brasil. Ao menos seis sites falsos, que se passavam por canais oficiais, foram identificados pela instituição.

CRACOLÂNDIA

Dificuldade de deslocar mil pessoas por 2 km fez Tarcísio desistir de mudar cracolândia de lugar. Distância separa o Bom Retiro da Santa Ifigênia, onde atualmente estão concentrados os usuários de drogas no centro de SP.

VIOLÊNCIA

Amigos são sequestrados em golpe de falso anúncio de carro e perdem R$ 180 mil em SP. Vítimas ficaram em cativeiro por seis horas; seis pessoas foram presas e um menor foi apreendido.

ESPORTE

Primeira imagem de Daniel Alves após prisão é exibida pela TV espanhola. São trechos do depoimento no qual o brasileiro disse que vítima pode ter se ofendido por falta de afeto.

COPA DO MUNDO FEMININA 2023

Bancos terão horário especial nos jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina de futebol. Agências vão abrir uma hora mais tarde nos dias em que as partidas ocorrerem às 8h; Correios também alteram funcionamento.