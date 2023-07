SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A paralisação de 35 estações de trem da Supervia, no Rio de Janeiro, prejudicou nesta sexta-feira (21) ao menos 30 mil passageiros que se utilizam dos serviços no horário de pico no período da manhã.

O problema foi causado por uma queda de energia ocorrida no trecho entre a Central do Brasil e Gramacho e entre Gramacho e Saracuruna e nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim.

Às 8 horas desta sexta-feira, o trecho completou 16 horas de blecaute ininterrupto.

Técnicos da SuperVia trabalham para restabelecer o serviço. Ainda não há previsão de retorno das viagens nestes trechos, segundo informou a concessionária, em nota.

"Neste momento, a partir da estação Manguinhos, todas as estações estão fechadas. Apenas as estações Central do Brasil, São Cristóvão, Maracanã e Triagem seguem abertas na linha por se tratarem de estações de integração com outros ramais", informou a Supervia.

Questionada, a concessionária não informou o que causou a queda de energia.

O UOL entrou em contato com a Agetransp, agência reguladora dos transportes do estado, para obter mais informações, mas até o momento ela não havia respondido aos questionamentos.