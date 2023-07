CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Dois adolescentes, de 13 anos e 17 anos, dos estados do Piauí e do Mato Grosso, foram alvos de mandados de internação provisória, no bojo de uma operação contra crimes praticados em aplicativos de mensagens da internet e que foi deflagrada nesta sexta-feira (21) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela Polícia Civil do Piauí e pelo Ministério Público de Santa Catarina.

Os alvos da operação, batizada de Pessinus, são suspeitos de constrangimento ilegal, ameaça, violência psicológica contra a mulher, estupro de vulnerável e apologia de crime ou de criminoso. Os nomes das plataformas utilizadas não foram divulgados pelas autoridades.

As investigações foram conduzidas pelo Laboratório de Investigações Cibernéticas da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Ciberlab/Diopi/Senasp), pela Diretoria de Inteligência da polícia do Piauí e pelo Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos (CyberGaeco) da Promotoria de Santa Catarina.

O adolescente de 13 anos é apontado como o mentor intelectual dos crimes. Segundo os investigadores, após pedir fotos íntimas para as vítimas, ele passava a chantageá-las, induzindo-as à prática de crimes. Ele também cooptava outros jovens para cometer extorsão sexual, de acordo com as autoridades.

"Identificamos algumas vítimas que estavam sendo alvo de extorsão sexual, induzidas a fazerem automutilação e suicídio. Temos até agora dez vítimas que estavam sob domínio emocional deste grupo", disse o coordenador do CyberGaeco, o promotor de Justiça Diego Roberto Barbiero.

A equipe que integra o CyberGaeco, de Santa Catarina, foi quem começou a investigação, a partir da busca por perfis de apologia à violência e localizou usuários de redes sociais que demonstravam a intenção de cometer atos graves de violência contra pessoas, como estupros e mutilações, e também ataques em estabelecimentos de ensino. Nos perfis, também havia enaltecimento a símbolos nazistas.

Com base nas informações recebidas de SC, a Polícia do Piauí instaurou inquérito e pediu os mandados judicialmente. As polícias do Rio de Janeiro e Mato Grosso apoiaram a operação desta sexta.

Entre os perfis, estava o de uma adolescente que supostamente teria a intenção de incendiar uma escola. Mas, durante a investigação, foi constatado que ela estava sendo vítima de extorsão sexual, sendo chantageada a praticar crimes sob ameaças de que teria fotos íntimas divulgadas.

Segundo os investigadores, o adolescente apontado como mentor intelectual dos crimes possuía perfis de culto a símbolos nazistas e ligados a automutilação. Ele exigia que a ex-namorada realizasse automutilação em frente às câmeras.

Além dos dois mandados de internação provisória dos adolescentes, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, nas cidades de Ilha Grande (PI), Biguaçu (SC), Lucas do Rio Verde (MT) e Macaé (RJ).