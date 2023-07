Milhares de motociclistas de todo o Brasil e de outros países começaram a tomar as ruas de Brasília. Eles fazem parte de 1.800 motoclubes e participam da edição que comemora os 20 anos do Capital Moto Week, considerado o maior evento de motociclismo da América Latina e o terceiro maior do mundo.

“O grande foco é na história das pessoas e na música”, disse o produtor cultural Pedro Franco, um dos organizadores do Capital Moto Week. “A intenção é ter o rock como trilha sonora de todo o espaço. A gente passa por todas as vertentes do rock. Mais punk com o Supla, mais pop com o Jota Quest, mais light com o Nando Reis e mais pesado com o Angra”.

As 71 bandas escaladas para esta edição vão se dividir em cinco palcos: o principal e quatro temáticos. Um dos temáticos é exclusivo para grupos femininos. Além do rock, o festival recebe artistas de jazz, blues e hip hop. “Ao tempo que eu tenho um determinado tipo de rock tocando no palco principal, os outros fazem um contraponto musical, justamente para que todos os dias todos os gostos sejam atendidos”, detalha Pedro Franco.

Ao todo, 49 bandas de Brasília vão se apresentar no Capital Moto Week. “O Moto Week acabou se tornando uma vitrine para o rock de todo o Brasil, mas sempre valorizando a cena do rock de Brasília”, disse o produtor Pedro Franco.

“Para abrir um headliner [atrações do palco principal] a banda obrigatoriamente tem que ser de Brasília e ter um trabalho autoral. A intenção disso é promover encontros no backstage entre os artistas locais e os empresários das bandas já consagradas na indústria fonográfica”, explica o produtor.

A expectativa é de receber 800 mil pessoas nos dez dias de festival, que começou nessa quinta-feira (20) e vai até o próximo sábado (29). Pelo menos 20 mil motociclistas vão acampar na Cidade da Moto, que ocupa uma área de 298 mil metros quadrados, a 12 quilômetros da região central de Brasília. O local funciona 24 horas durante todos os dias do evento.

O Capital Moto Week ocorre no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília.

Tags:

Capital Moto Week | Festival | Geral | Motocicletas | Música | Rock