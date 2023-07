SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O que foi definido no novo decreto de armas, proposta de Lula para endurecer crimes contra democracia, recorde de idosos nos planos de saúde e outras notícias para começar este sábado (22).

GOVERNO LULA

Decreto coloca CAC sob responsabilidade da PF e reduz limite de armas por atirador de 60 para 16. Pacote anunciado nesta sexta prevê investimento contra violência na Amazônia e projeto para tornar ataque nas escolas um crime hediondo.

GOVERNO LULA

Lula propõe até 40 anos de prisão por atentar contra vida de presidentes dos Poderes e ministros do STF. Proposta se refere a crime de atentado à vida 'com fim de alterar a ordem constitucional democrática'.

POLÍTICA

Condenado por bomba diz que militares extremistas mapearam segurança de Poderes. Preso afirmou à polícia que 'Boinas Vermelhas' prestavam serviços, segundo relatório entregue à CPI do 8/1.

MERCADO

Governo prevê rombo maior nas contas de 2023 e bloqueio chega a R$ 3,2 bilhões. Déficit é estimado em R$ 145,4 bilhões, equivalente a 1,4% do PIB.

MERCADO

Planos de saúde batem recorde de idosos e estudam alta de preços. Número de beneficiários com mais de 60 anos saltou de 3,3 milhões em 2000 para 7,3 milhões neste ano.

MERCADO

Desenrola tira ao menos 1,2 milhão de brasileiros da lista de nome sujo. Levantamento considera dados do Bradesco, C6 e Caixa; outras 12 instituições ainda não têm balanço ou não responderam.

COTIDIANO

Febre do beach tennis vira pesadelo para vizinhos, que reclamam de poluição sonora. Em São Paulo, excesso de barulho já rendeu multas e até interdição de quadras que promoviam festas com música ao vivo.

TONY BENNETT (1926 - 2023)

Morre Tony Bennett, um dos maiores cantores da música americana, aos 96 anos. Autor de sucessos como 'I Left My Heart in San Francisco', convivia com o Alzheimer desde 2016, mas não parou de cantar.

MUNDO

Itália começa a retirar nomes de mães LGBTQIA+ de certidões de nascimento de crianças. Medida já atingiu 33 crianças da cidade de Pádua, e situação deve se agravar para famílias de regiões como Milão e Florença.

POLÍTICA

Ministério Público de SP aumenta em 50% teto para reembolso com saúde. Órgão elevou o limite para ressarcimento, que agora pode chegar a 15% do salário do promotor.

VIOLÊNCIA

Violência no Sul cresce em meio a disputa de facções por território e controle de portos. Na contramão do resto do país, a região e o Centro-Oeste viram taxas de mortes aumentarem em 2022, segundo anuário.

AMBIENTE

Mais de 100 milhões de abelhas morrem em Mato Grosso após uso indevido de agrotóxico. Um dia após despejo por via aérea, apicultores de Sorriso, Sinop e Ipiranga do Norte registraram mortes de insetos.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Irmãos de 6 anos e 9 anos saltam de prédio durante visita do Conselho Tutelar; Denúncia de que meninos ficavam sozinhos em casa em Ribeirão Preto (SP) foi feita por vizinhos; mãe alega que precisava trabalhar e não tinha com quem deixá-los nas férias.

TELEVISÃO

Record acaba com área de Esporte e vai adotar 'modelo Globo' para Paulista em 2024. Emissora deu fim ao centro de custo esportivo e vai passar a remunerar profissionais terceirizados a cada trabalho realizado.

COMIDA

Vinhos brasileiros batem recorde de prêmios em concurso internacional. Rótulos nacionais ganharam cinco medalhas de prata e 42 de bronze no IWSC; melhores custam entre R$ 67 e R$ 165.