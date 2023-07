A Superintendência de Comunicação Digital e Mídias Sociais dalançou neste domingo (23), no canal do youtube da, o minidocumentário Justiça no Digital. A produção, feita pela equipe da superintendência, traz histórias de pessoas que tiveram suas vidas impactadas por fake news, discurso de ódio, cyberbullying e a falta de uma internet mais segura.

Entre elas, a mãe e dona de casa Fabiane Maria de Jesus, que em 2014 morreu vítima de linchamento após ser alvo de fake news e discurso de ódio na internet.

O minidoc também reúne entrevistas com especialistas e representantes do governo sobre a regulação das plataformas digitais. Um dos entrevistados é o ministro da Justiça, Flávio Dino, que explica como funciona o trabalho do laboratório de crimes cibernéticos, criado para coibir novos casos.

Tags:

discurso de ódio | EBC | fake news | Justiça | Justiça Digital