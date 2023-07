SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 38 anos morreu afogada após tentar salvar o filho de 7 anos da correnteza de um rio na comunidade rural de Salto das Nuvens, em Salto do Céu (MT).

Betânia Ferreira Neto morreu afogada no sábado (22), por volta das 14h30, após entrar no rio para resgatar o filho numa unidade de preservação permanente.

A criança e o pai, de 39 anos, foram encontrados ilhados por policiais militares em um barranco do outro lado da margem do rio, mas a mãe não conseguiu se salvar. A polícia não detalhou se o menino chegou em terra firme com ajuda da mãe ou por conta própria. Segundo a Polícia Civil, a área é distante e de difícil acesso

Os dois aguardavam por socorro, pois a força da correnteza impedia que conseguissem atravessar de volta à margem que dá acesso à saída da área.

Betânia foi encontrada pelos agentes já sem sinais vitais e o óbito foi confirmado pela equipe médica do Hospital Municipal de Salto do Céu.

O corpo foi encaminhado ao IML e a polícia da delegacia de Rio Branco está à frente das diligências.

O UOL entrou em contato com a prefeitura de Salto do Céu para obter informações sobre o estado de saúde da criança e do pai, mas até o momento não houve resposta aos questionamentos.