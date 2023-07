SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Delação de Élcio Queiroz sobre assassinato de Marielle Franco, ruídos na relação entre Tebet e Haddad, aprovação da 1ª parte da reforma judicial em Israel e outras notícias para começar esta terça-feira (25).

JUSTIÇA

Ex-PM confessa participação na morte de Marielle, incrimina Lessa e dá detalhes do crime. Delação de Élcio Queiroz leva PF a prender terceiro suspeito do caso, ocorrido em 2018 e até hoje não esclarecido; ministro afirma que há elementos para concluir como foi a execução.

MORO

Moro espera que caso Marielle faça governo 'morder a língua' sobre delação. Ex-juiz da Lava Jato, senador afirma que delações, demonizadas pelo PT, são método moderno de investigação.

GOVERNO LULA

Lula revive demissões 'dolorosas' do passado para ceder agora ao centrão. A aliados presidente recorda exonerações de amigos como José Graziano e Olívio Dutra no primeiro mandato (2003-2006).

GOVERNO LULA

Globo desbanca Record e, sob Lula, volta a liderar verbas de publicidade do governo. Dados da Secom mostram que TV líder de audiência foi destinatária em 2023 de mais do que o dobro de recursos que a soma das concorrentes.

MERCADO

Os ruídos e recuos por trás da aparente relação amigável de Haddad e Tebet. Após papel relevante na eleição de Lula, auxiliares de Tebet avaliam que ela deveria ter mais voz nas discussões econômicas.

VIDA PÚBLICA

Governo prepara mais 10 mil vagas de concurso, diz ministra da Gestão. Esther Dweck diz acreditar que 'não vão faltar recursos', mas que ainda é preciso negociar com Planejamento para antecipar contratações.

EDUCAÇÃO

'Escola é a 1º experiência de crianças negras com racismo institucional', diz secretária do MEC. Zara Figueiredo lidera dentro do governo as discussões sobre ações afirmativas para o ensino básico.

MUNDO

Entenda a reforma judicial em Israel apontada como ameaça à democracia. Primeira parte do projeto defendido por Binyamin Netanyahu foi aprovada no Parlamento.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Ataque mostra força e defesa só 'assiste' em estreia da seleção brasileira na Copa. Goleada sobre o Panamá tira pressão do time, mas França promete ser desafio maior.

MERCADO FINANCEIRO

Dólar cai ao menor valor desde abril de 2022 antes de decisão sobre juros nos EUA. Bolsa sobe e supera os 121 mil pontos em semana com balanços corporativos no radar.

CULTURA

Spotify aumenta preços dos planos de assinatura no Brasil e em outros países. Com a alteração, plataforma continua sendo uma das opções mais baratas para o consumo de música por streaming.

TELEVISÃO

Lançado direto no streaming, documentário da Xuxa ganha exibição pela Globo em horário nobre. Produção vai ao ar em horário dedicado a sucessos do cinema na próxima segunda-feira (31).

TELEVISÃO

Novo canal de esportes entra no futebol nacional e compra Série C do Campeonato Brasileiro

O Goat, que estreou na semana passada no YouTube, vai exibir dois jogos por rodada.

COMIDA

Enoturismo impulsiona vendas da Guaspari e ajuda a vencer preconceito contra vinhos paulistas. Setor no estado de São Paulo evoluiu tão rápido que existe dificuldade em formar enólogos para suprir vagas.