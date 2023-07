SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo gravado no último domingo (23) flagrou o momento em que um homem aparentemente desmaia após ser enforcado por um policial no Itaim Paulista, em São Paulo.

O homem é prensado contra a parede e, em certo momento, parece desmaiar. A ação ocorreu ao lado de uma pizzaria, que confirmou o teor do vídeo.

Um confronto entre os policiais e outros clientes da pizzaria também acontece dentro do estabelecimento. Uma das pessoas é retirada do local sob cacetadas dos agentes.

A pizzaria não deu mais informações sobre o que motivou a abordagem. "Desconhecemos a motivação, e nenhum funcionário teve participação", afirmou a Pizzaria Safira nas redes sociais.

A ocorrência foi atendida por policiais da 1ª Companhia do 29º Batalhão da PM, localizado no Itaim Paulista.

A polícia afirmou que está ciente das imagens e abriu inquérito para investigar os fatos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse não compactuar "com desvios de conduta por parte de seus agentes".

"A instituição tem conhecimento das imagens veiculadas pela reportagem, que já estão sob análise para identificar os policiais envolvidos e tomar as medidas necessárias. Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar os fatos e identificar as circunstâncias do ocorrido", afirma nota da Secretaria de Segurança Pública.