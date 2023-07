SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os registros de crimes de estupro cresceram nos primeiros seis meses do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública divulgados na tarde desta terça (26). Isso significa que, no primeiro semestre, foram ao menos 38 casos por dia.

No estado, 7.089 casos registrados, uma alta de 15,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já na capital paulista 1.507 estupros notificados nos primeiros seis meses de 2023, um crescimento de 26% na comparação com 2022.

Com isso, as notificações de estupro superam os números registradas em 2019, ano anterior à pandemia de Covid-19. Os indicadores tiveram queda em 2020, e voltaram a crescer desde então.

As ocorrências de furtos também cresceram em São Paulo, com 286.673 casos no primeiro semestre deste ano, uma alta de 2,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Na capital, a alta foi maior, de 6,9%.

Por outro lado, o número de vítimas de homicídios doloso no estado caiu 8,7% no semestre, assim como o de latrocínio (-5,9%) e roubo (-3,1%).

Na capital, as vítimas de homicídio passaram de 260 a 266, com alta de 2,3%. As vítimas de latrocínio caíram de 30 para 22 (-26,7%). Já os roubos e furtos de veículo cresceram, respectivamente, 2,6% e 3,4% na soma de janeiro a junho de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Na semana passada, dados do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelaram que o Brasil registrou, em 2022, o maior número de registros de estupros da história. Ao todo, foram 74.930 vítimas, uma média de 205 estupros por dia, o que representa um aumento de 8,2% na comparação com 2021. A taxa é de 36,9 casos para cada 100 mil habitantes.