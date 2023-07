SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quarta-feira (26) a cantora irlandesa Sinead O'Connor, aos 56 anos. A notícia foi publicada pelo The Irish Times, um dos principais jornais diários de seu país natal.

O'Connor ganhou fama nos anos 1990 com o hit "Nothing Compares 2 U" e vinha enfrentando problemas relacionados a saúde mental. No ano passado, ela chegou a ser hospitalizada dias depois da morte do filho Shane, de 17 anos.