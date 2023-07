SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o governo federal se colocou à disposição da prefeitura de São Paulo para lidar com a situação da Cracolândia, mas que o órgão preferiu agir sozinho. A administração municipal nega.

Dino falou sobre o assunto durante o programa "Bom dia, Ministro" na manhã desta quarta-feira (26).

Ele disse que ligou para o prefeito Ricardo Nunes (MDB) em maio para oferecer parcerias para lidar com o problema no centro da capital, sem sucesso em firmar qualquer ação.

Segundo o ministro, o governo tem trabalhado na prevenção ao uso de drogas fazendo apreensões para "descapitalizar as organizações criminosas".

"Telefonei ao prefeito Ricardo Nunes há aproximadamente dois meses e disse que o Governo Federal estaria à disposição para parcerias com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Houve lá uma decisão de empreender ações por conta deles", afirmou o ministro.

PREFEITURA DIZ QUE AGUARDA PROPOSTAS

À reportagem, a Prefeitura de São Paulo afirmou, por meio de nota, que aguarda uma proposta formal do ministério. O Executivo informou que, em conversa por telefone, Nunes e Dino acertaram que o governo federal formularia uma "proposta de alteração da legislação sobre as prerrogativas das Guardas Municipais nas Capitais".

"Além de uma portaria para definir parâmetros do uso de câmeras com reconhecimento facial nos espaços públicos, bem como ações de combate ao tráfico de drogas nas fronteiras, visto que o Brasil não é produtor de entorpecentes", diz a nota.

Além disso, a prefeitura alegou que ficou combinado que o ministério trataria de ações de segurança diretamente com o Governo do Estado de São Paulo. "Até o momento, entretanto, as propostas não foram recebidas pela gestão municipal", finaliza a nota.