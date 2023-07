RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma explosão na cooperativa C.Vale, no município de Palotina (a 480 km de Curitiba), no Paraná, deixou ao menos duas pessoas mortas, na tarde desta quarta-feira (26), segundo o Corpo de Bombeiros. Duas vítimas foram resgatadas em estado grave e nove estão desaparecidas.

A explosão ocorreu em um silo, equipamento cilíndrico de armazenagem de grãos.

Equipes do Consamu (Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná) e do Corpo de Bombeiros fazem o atendimento às vítimas da explosão.

"Todos os nossos recursos de emergência, incluindo equipes aeromédicas e o Samu, foram acionados e se mobilizaram rapidamente para atender às vítimas", afirmou o Consamu, em nota. Cinco viaturas do consórcio atuam para resgatar as vítimas.

O Corpo de Bombeiros afirmou ter montado uma força-tarefa com 35 militares, 11 viaturas e cães. "O foco das equipes neste momento é a busca pelas vítimas desaparecidas", disse a corporação, em nota.

Pelas redes sociais, moradores de Palotina (PR) disseram que sentiram o impacto da explosão dentro de casa. Há relatos de tremores e vidros de janelas quebrados.

A C.Vale é uma cooperativa agroindustrial que atua no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e no Paraguai. A empresa, que tem origem em Palotina (PR), produz grãos, como soja e milho, e proteínas, como frango, peixe e suínos.