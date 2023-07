SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Melhora na nota de crédito do Brasil, novo presidente do IBGE, explosão em cooperativa no Paraná e outras notícias para começar esta quinta-feira (27).

MERCADO

Fitch melhora nota de crédito do Brasil e cita desempenho econômico acima do esperado. País fica a dois passos de voltar a ter grau de investimento, perdido em 2015.

GOVERNO LULA

Lula canaliza publicidade em TV e reduz fatia de internet, mídia externa e rádio. Secom muda perfil em relação a Bolsonaro e destina até aqui 73% da verba de propaganda oficial a televisões.

EDUCAÇÃO

Governo federal retoma ensino de educação sexual e reprodutiva nas escolas. Medida faz parte do Programa Saúde na Escola, parceria entre o Ministério da Saúde e o MEC.

INDÍGENAS

Assassinatos de indígenas quase dobram e conflitos aumentam 567% sob Bolsonaro. Quantidade de invasões e de casos de exploração ilegal dos recursos naturais também dispararam, aponta relatório.

POLÍTICA

Moro fica isolado e tenta pontes com Judiciário sob risco de perda de mandato. Réu na Justiça Eleitoral, senador evita assunto com colegas e convive com fantasma da cassação.

ECONOMIA

Governo escolhe Pochmann, do PT, para o IBGE e Tebet descarta ingerência política no órgão. Economista vinha sofrendo resistências na pasta da ministra, que vê órgão técnico e independente.

ECONOMIA

EUA voltam a subir os juros e taxa atinge maior nível em 22 anos. Após pausa em junho, Fed elevou a taxa em 0,25 ponto percentual, para faixa de 5,25% a 5,50%.

GUERRA DA UCRÂNIA

Com Putin, Dilma defende transações sem dólar e nega dinheiro à Rússia. Ex-presidente e hoje líder do banco do Brics participa de cúpula de russo com países africanos.

COTIDIANO

Explosão em cooperativa agroindustrial no PR deixa 2 mortos e 10 desaparecidos. Explosão aconteceu em equipamento de armazenagem de grãos; bombeiros tentam localizar trabalhadores nos escombros.

SINEAD O'CONNOR (1966 - 2023)

Morre a cantora Sinéad O'Connor, de 'Nothing Compares 2 U', aos 56 anos. Causa da morte não foi revelada, mas artista planejava lançar novo álbum e embarcar numa turnê a partir do próximo ano.

MUNDO

Ao menos 51 baleias-piloto morrem após encalhar em praia da Austrália. Mais da metade do grupo morreu, segundo autoridades; especialistas e voluntários participam de resgates.

CRACOLÂNDIA

Polícia prende suspeito de ser o principal fornecedor de drogas da cracolândia. De acordo com o governo estadual, homem buscava crack na Baixada Santista.

CELEBRIDADES

Ex-atriz da Globo tem vídeo íntimo vazado e se diz vítima de tentativa de extorsão. Marcella Maia afirma que já procurou a polícia e diz que aparelho foi clonado.

TELEVISÃO

Faustão volta à Band para programa de despedida. João Guilherme Silva compartilha spoiler nas redes sociais.