SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Goiás prendeu dois homens suspeitos de movimentar cerca de R$ 2 bilhões em golpes aplicados entre os anos de 2021 e 2023. As prisões foram realizadas nesta quinta-feira (27), na cidade de Hidrolândia.

Os suspeitos agiam principalmente no ambiente virtual para aplicar os golpes. Por meio das redes sociais, eles enviavam "links maliciosos" e, quando os usuários clicavam, tinham as informações com dados pessoais copiados, segundo explicou o delegado Sérgio Henrique Alves.

Entre 2021 e 2023, os golpistas usaram os dados das vítimas para abrir contas em bancos, adquirir cartões de créditos e financiamentos. Posteriormente, eles não pagavam os valores devidos e as vítimas ficavam responsáveis pelos débitos.

"Essas ações fraudulentas, na maioria das vezes, são perpetradas através de links maliciosos que as pessoas recebem via e-mail, WhatsApp, outras redes sociais, em que a pessoa clica e é direcionada a um site onde suas informações bancárias e pessoais são subtraídas. Com essas informações, eles abrem contas em seu nome, conseguem adquirir cartões de crédito, financiamentos e, posteriormente, eles dão cano no banco e você fica com a dívida", declarou Sérgio Henrique Alves, delegado responsável pelo caso.

Os dois homens também são suspeitos de desviar cerca de cinco mil litros de combustíveis de um posto localizado em Hidrolândia. No total, o estabelecimento sofreu um prejuízo de aproximadamente R$ 30 mil. A Polícia Civil não explicou para onde o combustível roubado era levado.

Como os suspeitos não tiveram as identidades divulgadas, a reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa.