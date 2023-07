SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Relatório do Coaf sobre conta do ex-presidente Jair Bolsonaro, visão de brasileiros sobre racismo no país, aproximação de Joe Biden e ultradireitista Giorgia Meloni e outras notícias para começar esta sexta-feira (28).

CPI DO 8 DE JANEIRO

Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões via Pix neste ano, aponta relatório do Coaf. Órgão fala que transações são atípicas e aponta relação com campanha para pagar multas.

Bolsonaro tem longa fila de processos para usar dinheiro arrecadado com Pix.

CPI DO 8 DE JANEIRO

Mauro Cid teve movimentações atípicas e burla em contas bancárias, suspeita Coaf. Relatório destacou ainda 'indícios de lavagem de dinheiro' em envio de R$ 367 mil aos EUA.

GOVERNO LULA

Planalto prepara reuniões de Lula com PP e Republicanos para definir troca ministerial. Cargos para partidos que foram alinhados à gestão Bolsonaro ainda não foram definidos.

COTIDIANO

Brasileiros dizem viver em país racista, mas negam praticar discriminação. Mais da metade dos entrevistados para pesquisa declarou já ter presenciado ataques como xingamentos e agressões físicas.

CENSO 2022

Brasil tem 1,3 milhão de quilombolas, aponta retrato inédito do Censo 2022. Grupo corresponde a 0,65% da população total no país e está mais concentrado no Nordeste, diz IBGE.

MERCADO

Renda com lucros e dividendos tem recorde de R$ 556 bi e eleva concentração nos mais ricos. Valores são isentos do Imposto de Renda e estão na mira de Haddad, que planeja retomar taxação.

MERCADO

Americanas antecipou resgate de dívida no dia em que escândalo contábil veio à tona. OUTRO LADO: Empresa afirma que decisões foram tomadas antes da divulgação de documento em que admitiu 'inconsistências nos balanços.

COTIDIANO

Ao menos 6 haitianos estão entre trabalhadores mortos em explosão no PR. Segundo cooperativa, imigrantes eram temporários; causas do incidente nos silos de milho e soja são investigadas.

Nuvens de poeira podem ter causado acidente; entenda por que silos podem explodir.

MUNDO

China e Ucrânia aproximam Biden de Meloni em ida da ultradireitista à Casa Branca. Após resistência inicial, primeira-ministra da Itália se aproxima de outros líderes e repensa participação na Nova Rota da Seda.

TECNOLOGIA

WhatsApp lança mensagem por vídeo similar a áudio. Telegram permite envio de vídeos instantâneos desde dezembro de 2018.

ILUSTRADA

Corpo de Gal Costa não deve mais ser exumado, admite amiga que pediu autópsia. Mistério sobre causa da morte da cantora, que sofreu infarto e tinha câncer, motivou campanha de jornalista por autópsia.

MOBILIDADE

Obra do metrô de SP vai interditar parcialmente trecho da avenida Paulista por 3 anos. Bloqueio ocorrerá entre as ruas Bela Cintra e da Consolação durante a construção de passarela que vai ligar estações das linhas 2 e 4.

COTIDIANO

Polícia de SP apreende McLaren e outros 48 carros de luxo supostamente do PCC. Veículos estavam em duas agências da zona leste da cidade de São Paulo; modelos incluem Porsche e Ferrari.